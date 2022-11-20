Тележка-шпилька для кассет из нержавеющей стали
Полотенце для официанта, лен
Полотенце для официанта, х/б
Полотенце для официанта, скатертная ткань, зеленый
Полотенце для официанта, скатертная ткань, коричневый
Ручник официанта, черный
Ручник официанта, бордовый
Ручник впитывающий, фиолетовый
Тележка шпилька для гастроемкостей из нержавеющей стали ТО47.1
Тележка для муки ТО47
Тележка для официанта из нержавеющей стали, удлиненная ТО32
Тележка для официанта из нержавеющей стали ТО40
Тележка для официанта из нержавеющей стали ТО41
Тележка для официанта из нержавеющей стали для сбора посуды ТО77
Тележка для транспортировки пищи МТ12
Тележка официанта из нержавеющей стали ТН11
Тележка официанта из нержавеющей стали ТН12