Тележка шпилька для кассет из нержавеющей стали ТО44

12 оценок

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Тележка шпилька для кассет из нержавеющей стали ТО44

4.8
14 590 ₽
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Характеристики товара

Описание

Тележка-шпилька для кассет из нержавеющей стали

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Основные характеристики

  • Высота1800 мм
  • Длина550 мм
  • Ширина500 мм
  • Вес15 кг

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