Тележка-стеллаж для перевозки и хранения чистого белья. Длина стеллажа 68 см, расстояние между стеллажами 37 см. Низ и три стороны тележка закрыта шторками из синтетической ткани
Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ123
Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ124
Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ14
Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ14.11
Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ14.6
Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ16.1
Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ16.2
Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ16.3
Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ40
Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ50