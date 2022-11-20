Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ12

12 оценок

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Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ12

4.5
8 490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Тележка-стеллаж для перевозки и хранения чистого белья. Длина стеллажа 68 см, расстояние между стеллажами 37 см. Низ и три стороны тележка закрыта шторками из синтетической ткани

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Длина700 мм
  • Высота1550 мм
  • Вес15 кг

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