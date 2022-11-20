Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ122

5 оценок

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Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ122

4.5
9 090 ₽
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Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ12
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Характеристики товара

Описание

Тележка-стеллаж для перевозки свежего белья. Длина стеллажа 100 см. Отличное решение для работы в стесненных условиях (узких проходы, коридоры, межстеллажное пространство склада). Максимальная нагрузка на каждый стелаж 50 кг

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Длина1000 мм
  • Высота1600 мм
  • Вес20 кг

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