Тележка-стеллаж для перевозки свежего белья. Длина стеллажа 100 см. Отличное решение для работы в стесненных условиях (узких проходы, коридоры, межстеллажное пространство склада). Максимальная нагрузка на каждый стелаж 50 кг
Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ124
Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ14
Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ14.11
Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ14.6
Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ16.1
Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ16.2
Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ16.3
Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ40
Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ50
Тележка для грязного белья ПК/ТБ71