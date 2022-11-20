Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ123

7 оценок

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Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ123

5
10 390 ₽
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Характеристики товара

Описание

Максимальная общая нагрузка 300 кг
Максимальная нагрузка на каждую полку 50 кг
Общая ширина 800 мм
Общая глубина 700 мм
Общая высота 1600 мм
Поверхность покрыта порошковой краской

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Длина700 мм
  • Высота1600 мм
  • Вес20 кг
  • Допустимая нагрузка300 кг

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