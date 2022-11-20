Максимальная нагрузка 350 кг
Общая ширина 1250 мм
Общая глубина 650 мм
Общая высота 950 мм
Поверхность покрыта порошковой краской
Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ14.11
Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ14.6
Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ16.1
Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ16.2
Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ16.3
Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ40
Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ50
Тележка для грязного белья ПК/ТБ71
Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ18
Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ30