Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ124

11 оценок

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Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ124

4.7
9 090 ₽
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Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ123
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Характеристики товара

Описание

Максимальная нагрузка 350 кг
Общая ширина 1250 мм
Общая глубина 650 мм
Общая высота 950 мм
Поверхность покрыта порошковой краской

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Основные характеристики

  • Ширина1250 мм
  • Длина650 мм
  • Высота950 мм
  • Вес57 кг
  • Допустимая нагрузка350 кг

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