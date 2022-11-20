Тележка для перевозки свежего и сбора использованного белья. Мешок для сбора использованного белья объемом 120 л. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Крышка на мешке крепится с помощью клапанов на липучках, заклепок и стропы на полукольцах. Тележка усиленная, сварная. Возможно изготовление данной модели в разборном варианте с болтовым креплением для достижения более меньшего объёма при отправке ТК
Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, ПК/ТГ11.21
Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, каркас из нержавейки ПК/ТГ11.2н
Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, удлиненная ПК/ТГУ11.2
Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, удлиненная из нержавейки ПК/ТГУ11.2н
Тележка из МДФ для напитков, каркас из нержавейки ПК/ТГ11.7
Тележка из МДФ для напитков ПК/ТГ11.8
Дополнительная опция "подъемный кронштейн" ПК/ТГ11.95
Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками ПК/ТГУ03
Тележка для горничной с мешками и полками
Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л