Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ13.2

15 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ13.2

4.8
8 490 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Тележка разборная для горничной ПК/ТР07
Тележка разборная для горничной ПК/ТР07
Следующий Тележка из МДФ для горничной с выдвижными ящиками, ПК/ТГУ05
Тележка из МДФ для горничной с выдвижными ящиками, ПК/ТГУ05

Характеристики товара

Описание

Тележка для перевозки свежего и сбора использованного белья. Мешок для сбора использованного белья объемом 120 л. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Крышка на мешке крепится с помощью клапанов на липучках, заклепок и стропы на полукольцах. Тележка усиленная, сварная. Возможно изготовление данной модели в разборном варианте с болтовым креплением для достижения более меньшего объёма при отправке ТК

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Длина800 мм
  • Высота1300 мм
  • Вес15 кг

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Комод BeFree BP-8025, произведённого компанией ChiedoCover
от66 490
Оптовая цена
15

Комод BeFree BP-8025

Настоящее фото товара Комод Мозинц, произведённого компанией ChiedoCover
67 000
7

Комод Мозинц

Настоящее фото товара Комод Филлах, произведённого компанией ChiedoCover
77 300
12

Комод Филлах

Настоящее фото товара Комод Маяно, произведённого компанией ChiedoCover
77 300
14

Комод Маяно

Настоящее фото товара Комод Понзано, произведённого компанией ChiedoCover
42 000
6

Комод Понзано

Настоящее фото товара Комод Мало, произведённого компанией ChiedoCover
32 700
10

Комод Мало

Настоящее фото товара Комод Соспиро, произведённого компанией ChiedoCover
45 700
9

Комод Соспиро

Другие товары из раздела тележки для горничных оптом

Настоящее фото товара Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, ПК/ТГ11.21, произведённого компанией ChiedoCover
17 290
Оптовая цена
12

Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, ПК/ТГ11.21

Настоящее фото товара Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, каркас из нержавейки ПК/ТГ11.2н, произведённого компанией ChiedoCover
21 090
Оптовая цена
15

Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, каркас из нержавейки ПК/ТГ11.2н

Настоящее фото товара Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, удлиненная ПК/ТГУ11.2, произведённого компанией ChiedoCover
18 990
Оптовая цена
12

Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, удлиненная ПК/ТГУ11.2

Настоящее фото товара Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, удлиненная из нержавейки ПК/ТГУ11.2н, произведённого компанией ChiedoCover
23 390
Оптовая цена
13

Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, удлиненная из нержавейки ПК/ТГУ11.2н

Настоящее фото товара Тележка из МДФ для напитков, каркас из нержавейки ПК/ТГ11.7, произведённого компанией ChiedoCover
17 590
Оптовая цена
10

Тележка из МДФ для напитков, каркас из нержавейки ПК/ТГ11.7

Настоящее фото товара Тележка из МДФ для напитков ПК/ТГ11.8, произведённого компанией ChiedoCover
16 890
Оптовая цена
14

Тележка из МДФ для напитков ПК/ТГ11.8

Настоящее фото товара Дополнительная опция "подъемный кронштейн" ПК/ТГ11.95, произведённого компанией ChiedoCover
390
Оптовая цена
7

Дополнительная опция "подъемный кронштейн" ПК/ТГ11.95

Настоящее фото товара Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками ПК/ТГУ03, произведённого компанией ChiedoCover
25 390
Оптовая цена
13

Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками ПК/ТГУ03

Настоящее фото товара Тележка для горничной с мешками и полками, произведённого компанией ChiedoCover
30 990
Оптовая цена
11

Тележка для горничной с мешками и полками

Настоящее фото товара Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена
13

Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л