17 290 ₽

Оптовая цена

12

Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, ПК/ТГ11.21

21 090 ₽

Оптовая цена

15

Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, каркас из нержавейки ПК/ТГ11.2н

18 990 ₽

Оптовая цена

12

Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, удлиненная ПК/ТГУ11.2

23 390 ₽

Оптовая цена

13

Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, удлиненная из нержавейки ПК/ТГУ11.2н

17 590 ₽

Оптовая цена

10

Тележка из МДФ для напитков, каркас из нержавейки ПК/ТГ11.7

16 890 ₽

Оптовая цена

14

Тележка из МДФ для напитков ПК/ТГ11.8

390 ₽

Оптовая цена

7

Дополнительная опция "подъемный кронштейн" ПК/ТГ11.95

25 390 ₽

Оптовая цена

13

Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками ПК/ТГУ03

30 990 ₽

Оптовая цена

11

Тележка для горничной с мешками и полками

от 21 990 ₽

Оптовая цена

13

Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л