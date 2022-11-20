Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ14

8 оценок

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Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ14

4.6
6 490 ₽
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Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ124
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Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ14.11

Характеристики товара

Описание

Тележка для сбора использованного белья с мешком объемом 240 л. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Колеса все поворотные, резина не оставляет следов на полу, одно из колёс оснащено тормозом. Тележка усиленная, сварная. Возможно изготовление данной модели в разборном варианте с болтовым креплением для достижения более меньшего объёма при отправке ТК.

Загрузочная масса сухого белья, кг 26

Объем, л 240

Максимальная грузоподъемность, кг 80

Масса, кг, не более 12

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Длина800 мм
  • Высота950 мм
  • Вес12 кг
  • Допустимая нагрузка80 кг

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