Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ14.11

9 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ14.11

4.6
6 790 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ14
Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ14
Следующий Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ14.6
Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ14.6

Характеристики товара

Описание

Тележка для сбора использованного белья с мешком объемом 300 л.Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Колеса все поворотные, резина не оставляет следов на полу, одно из колёс оснащено тормозом. Тележка усиленная, сварная. Возможно изготовление данной модели в разборном варианте с болтовым креплением для достижения более меньшего объёма при отправке ТК

Загрузочная масса сухого белья, кг 30

Объем, л 300

Максимальная грузоподъемность, кг 85

Масса, кг, не более 14

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Длина1030 мм
  • Высота950 мм
  • Вес14 кг
  • Допустимая нагрузка85 кг

С этим товаром покупают

Комод с полкой SarittsНастоящее фото товара Комод с полкой Saritts, произведённого компанией ChiedoCover
от46 400
Оптовая цена
9

Комод с полкой Saritts

Настоящее фото товара Комод BeFree BP-8024, произведённого компанией ChiedoCover
от83 190
Оптовая цена
12Хит

Комод BeFree BP-8024

Настоящее фото товара Комод BeFree BP-8025, произведённого компанией ChiedoCover
от66 490
Оптовая цена
15

Комод BeFree BP-8025

Комод Montana LA-2651Настоящее фото товара Комод Montana LA-2651, произведённого компанией ChiedoCover
от49 890
Оптовая цена
11

Комод Montana LA-2651

Настоящее фото товара Комод Гуттаринг, произведённого компанией ChiedoCover
70 400
6

Комод Гуттаринг

Настоящее фото товара Комод Филлах, произведённого компанией ChiedoCover
77 300
12

Комод Филлах

Настоящее фото товара Комод Бруньера, произведённого компанией ChiedoCover
54 000
5

Комод Бруньера

Другие товары из раздела тележки для горничных оптом

Настоящее фото товара Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ16.1, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена
13

Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ16.1

Настоящее фото товара Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ16.2, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена
13

Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ16.2

Настоящее фото товара Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ16.3, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена
6

Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ16.3

Настоящее фото товара Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ40, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена
7

Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ40

Настоящее фото товара Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ50, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
6

Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ50

Настоящее фото товара Тележка для грязного белья ПК/ТБ71, произведённого компанией ChiedoCover
12 090
Оптовая цена
8

Тележка для грязного белья ПК/ТБ71

Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ18, произведённого компанией ChiedoCover
14 990
Оптовая цена
6

Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ18

Настоящее фото товара Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ30, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена
11

Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ30

Настоящее фото товара Тележка для прачечной ПК/ТП18, произведённого компанией ChiedoCover
8 090
Оптовая цена
11

Тележка для прачечной ПК/ТП18

Настоящее фото товара Тележка для прачечной ПК/ТП17, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
7

Тележка для прачечной ПК/ТП17