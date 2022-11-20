Тележка для сбора использованного белья с мешком объемом 300 л.Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Колеса все поворотные, резина не оставляет следов на полу, одно из колёс оснащено тормозом. Тележка усиленная, сварная. Возможно изготовление данной модели в разборном варианте с болтовым креплением для достижения более меньшего объёма при отправке ТК
Загрузочная масса сухого белья, кг 30
Объем, л 300
Максимальная грузоподъемность, кг 85
Масса, кг, не более 14
Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ16.1
Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ16.2
Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ16.3
Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ40
Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ50
Тележка для грязного белья ПК/ТБ71
Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ18
Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ30
Тележка для прачечной ПК/ТП18
Тележка для прачечной ПК/ТП17