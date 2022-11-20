Изготовлена из металла и покрыта краской на полимерной основе. Оборудована 4 колесами, два из которых поворотные и два неповоротные, диаметром 160 мм. Усиленная сварная конструкция
Тележка для прачечной ПК/ТП18
Тележка для прачечной ПК/ТП17
Тележка для прачечной ПК/ТП19.1
Тележка для прачечной ПК/ТП19.4
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП22
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП22.4
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП24.1
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП22.5
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП24.2
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП24.3