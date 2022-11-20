Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ18

6 оценок

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Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ18

4.2
14 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Изготовлена из металла и покрыта краской на полимерной основе. Оборудована 4 колесами, два из которых поворотные и два неповоротные, диаметром 160 мм. Усиленная сварная конструкция

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Длина1000 мм
  • Высота1800 мм
  • Вес40 кг

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