Тележка-стеллаж для прачечной ПК/ТП21.3

12 оценок

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Тележка-стеллаж для прачечной ПК/ТП21.3

4.2
11 090 ₽
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Характеристики товара

Описание

Передвижной стеллаж с внутренними полками, изготовленными из ЛДСП белого цвета, толщиной 16 мм. Каркас стеллажа синего цвета изготовлен из стальных трубок и установлен на 4 резиновых поворотных ролика, с фиксацией

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Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Длина800 мм
  • Высота1800 мм
  • Вес25 кг

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