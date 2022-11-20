Передвижной стеллаж с внутренними полками, изготовленными из ЛДСП белого цвета, толщиной 16 мм. Каркас стеллажа синего цвета изготовлен из стальных трубок и установлен на 4 резиновых поворотных ролика, с фиксацией
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП127
Тележка для горничных универсальная из нержавейки ПК/ТП22.11
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП28.11
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП28.1
Тележка для прачечной с пластиковым баком ПК/ТП27.1
Тележка внутрикорпусная верхней корзиной и полкой ПК/ТП34
Тележка для прачечной с пластиковым баком ПК/ТП27.4
Тележка для прачечной с пластиковым баком ПК/ТП27
Тележка для горничной с мешками и полками
Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л