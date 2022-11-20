Тележка-стеллаж для прачечной ПК/ТП21.4

9 оценок

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Тележка-стеллаж для прачечной ПК/ТП21.4

4.7
13 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Передвижной стеллаж с внутренними полками, изготовленными из ЛДСП белого цвета, толщиной 16 мм. Каркас стеллажа состоит из 7 вертикальных стоек на задней стенке, что удобно при работе со стопками чистого белья. Каркас синего цвета изготовлен из стальных трубок и установлен на 4 резиновых поворотных ролика, диаметром 75 мм, с фиксацией

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Длина1200 мм
  • Высота1600 мм
  • Вес25 кг

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