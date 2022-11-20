Товар в корзине. Перейти
Тележка-стойка Рум 7, для рум-сервиса - фото 1

Тележка-стойка Рум 7, для рум-сервиса

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тележка Рум 6 для рум-сервиса, под термобокс
Тележка Рум 6 для рум-сервиса, под термобокс
Следующий Стойка PROBARRIER
Тележка Рум 6 для рум-сервиса, под термобокс

Характеристики товара

Описание

Тележка для термобоксов из нержавеющей стали, цельносварная, без розеток.

Размер: 50х124х120(В)
объем товара (м3): 0.8
вес, кг: 25

Скачать инструкцию по эксплуатации

Похожие товары

Тележка Рум 1, для рум-сервиса, круглаяНастоящее фото товара Тележка Рум 1, для рум-сервиса, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от19 790
Оптовая цена
6

Тележка Рум 1, для рум-сервиса, круглая

Тележка Рум 2, для рум-сервиса, круглаяНастоящее фото товара Тележка Рум 2, для рум-сервиса, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от19 890
Оптовая цена
14

Тележка Рум 2, для рум-сервиса, круглая

Тележка Рум 4, для рум-сервиса, под термобоксНастоящее фото товара Тележка Рум 4, для рум-сервиса, под термобокс, произведённого компанией ChiedoCover
от23 290
Оптовая цена
9

Тележка Рум 4, для рум-сервиса, под термобокс

Настоящее фото товара Тележка Рум 6 для рум-сервиса, под термобокс, произведённого компанией ChiedoCover
от40 190
Оптовая цена
8

Тележка Рум 6 для рум-сервиса, под термобокс

Настоящее фото товара Тележка-стойка Рум 5, для рум-сервиса, произведённого компанией ChiedoCover
от28 690
Оптовая цена
10

Тележка-стойка Рум 5, для рум-сервиса

Настоящее фото товара Сервировочный столик Бирвист, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
14

Сервировочный столик Бирвист

Настоящее фото товара Стол Слуга кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена
9

Стол Слуга кофейный

Настоящее фото товара Стол Слуга прикроватный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена
15

Стол Слуга прикроватный

Настоящее фото товара Стол Слуга круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
15

Стол Слуга круглый

Настоящее фото товара Стол Слуга сервировочный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена
14

Стол Слуга сервировочный

С этим товаром покупают
Диван угловой АккордеонНастоящее фото товара Диван угловой Аккордеон, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена
14

Диван угловой Аккордеон

Диван 3-местный Chester (Честер)Настоящее фото товара Диван 3-местный Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
от82 500
Оптовая цена
6

Диван 3-местный Chester (Честер)

Диван Chester (Честер) кожаныйНастоящее фото товара Диван Chester (Честер) кожаный, произведённого компанией ChiedoCover
от89 999
Оптовая цена
13

Диван Chester (Честер) кожаный

Настоящее фото товара Наволочка 50x70 125гр, произведённого компанией ChiedoCover
390
Оптовая цена
5

Наволочка 50x70 125гр

Настоящее фото товара Люстра Lincoln 6, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена
14

Люстра Lincoln 6

В наличии 38 шт.
Защитная маска для лица 2-х слойнаяНастоящее фото товара Защитная маска для лица 2-х слойная, произведённого компанией ChiedoCover
от45
9

Защитная маска для лица 2-х слойная

Кресло пластиковое PashaНастоящее фото товара Кресло пластиковое Pasha, произведённого компанией ChiedoCover
от31 390
Оптовая цена
9

Кресло пластиковое Pasha

Настоящее фото товара Ножка барная деревянная 137, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена
8

Ножка барная деревянная 137

Другие товары из разделаоборудование для отелей
Настоящее фото товара Стойка ограждение 2Belt, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена
15

Стойка ограждение 2Belt

Настоящее фото товара Стойка ограждение 2Belt (широкая лента), произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена
10

Стойка ограждение 2Belt (широкая лента)

Настоящее фото товара Стойка LEURBARRIER SLIM, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
13

Стойка LEURBARRIER SLIM

Настоящее фото товара Стойка PROBARRIER SLIM, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
8

Стойка PROBARRIER SLIM

Настоящее фото товара Стойка JETBELT, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
12

Стойка JETBELT

Настоящее фото товара Стойка JETBELT SLIM, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
5

Стойка JETBELT SLIM

Настоящее фото товара Стойка LEURBARRIER, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена
13

Стойка LEURBARRIER

Настоящее фото товара Стойка GOLD, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
8

Стойка GOLD

Настоящее фото товара Стойка PROBARRIER (с широкой лентой), произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена
8

Стойка PROBARRIER (с широкой лентой)

Настоящее фото товара Стойка JETBELT (с широкой лентой), произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
7

Стойка JETBELT (с широкой лентой)