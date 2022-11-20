Характеристики товара
Описание
Тележка для термобоксов из нержавеющей стали, цельносварная, без розеток.
Размер: 50х124х120(В)
объем товара (м3): 0.8
вес, кг: 25
Тележка для термобоксов из нержавеющей стали, цельносварная, без розеток.
Размер: 50х124х120(В)
объем товара (м3): 0.8
вес, кг: 25
Тележка Рум 1, для рум-сервиса, круглая
Тележка Рум 2, для рум-сервиса, круглая
Тележка Рум 4, для рум-сервиса, под термобокс
Тележка Рум 6 для рум-сервиса, под термобокс
Тележка-стойка Рум 5, для рум-сервиса
Сервировочный столик Бирвист
Стол Слуга кофейный
Стол Слуга прикроватный
Стол Слуга круглый
Стол Слуга сервировочный
Диван угловой Аккордеон
Диван 3-местный Chester (Честер)
Диван Chester (Честер) кожаный
Наволочка 50x70 125гр
Люстра Lincoln 6
Защитная маска для лица 2-х слойная
Кресло пластиковое Pasha
Ножка барная деревянная 137
Стойка ограждение 2Belt
Стойка ограждение 2Belt (широкая лента)
Стойка LEURBARRIER SLIM
Стойка PROBARRIER SLIM
Стойка JETBELT
Стойка JETBELT SLIM
Стойка LEURBARRIER
Стойка GOLD
Стойка PROBARRIER (с широкой лентой)
Стойка JETBELT (с широкой лентой)