Тележка уборочная 2x25л с универсальным отжимом, держателем мусорного мешка и лотком для вспомогательных средств
Предназначена для уборки средних помещений. Тележка имеет два ведра для воды, отжим, лоток для вспомогательных средств (моющее средство, салфетки, щетки. скребки и т.д.), а также держателем мусорного мешка и подставку для мусорный мешок
Основа (каркас) и перекидная рукоятка, держатель мусорного мешка и подставка под мусорный мешок выполнены из хромированного металла.
Ведро синее и красное имеют отметку литража, рукоятку - изготовлены из пластика.
Отжим универсальный (не требует дополнительной вставки), также изготовлен из пластика, в комплекте поставляется фиксатор швабры, при движении швабру держать не нужно, она надежно закреплена фиксатором.
Подстолье чугунное Марко ДВ
Кресло ЭГГ Чаир
Стул обеденный Шанель коричневый
Батут для дома складной КМС 54" диаметр 102 см
Подставка для ног Лоредо
Диван LEONE из велюра, розовый
Диван LEONE из велюра, коричневый
Диван LEONE из велюра, синий
Диван LEONE из велюра, зеленый
Диван угловой JIMI, бледно-розовый
Тележка уборочная 2x25л с отжимом и лотком
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