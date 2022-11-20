Тележка уборочная 2х25 л с отжимом, держателем мусорного мешка и лотком

6 оценок

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Тележка уборочная 2х25 л с отжимом, держателем мусорного мешка и лотком

4.8
7 890 ₽
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Характеристики товара

Описание

Тележка уборочная 2x25л с универсальным отжимом, держателем мусорного мешка и лотком для вспомогательных средств

Предназначена для уборки средних помещений. Тележка имеет два ведра для воды, отжим, лоток для вспомогательных средств (моющее средство, салфетки, щетки. скребки и т.д.), а также держателем мусорного мешка и подставку для мусорный мешок

Основа (каркас) и перекидная рукоятка, держатель мусорного мешка и подставка под мусорный мешок выполнены из хромированного металла.

Ведро синее и красное имеют отметку литража, рукоятку - изготовлены из пластика.

Отжим универсальный (не требует дополнительной вставки), также изготовлен из пластика, в комплекте поставляется фиксатор швабры, при движении швабру держать не нужно, она надежно закреплена фиксатором.

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Основные характеристики

  • Объем50 мл
  • Страна изготовленияРоссия

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