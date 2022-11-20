Тележка уборочная 2x25л с отжимом 22CL/2

11 оценок

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Тележка уборочная 2x25л с отжимом 22CL/2

4.4
6 590 ₽
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Характеристики товара

Описание

Тележка уборочная 2x25л с универсальным отжимом. Предназначена для уборки средних площадей.

Основа (каркас) выполнена из хромированной стали, в комплекте с перекидной рукояткой.

Ведро 25л синее и красное имеют отметку литража, изготовлены из пластика.

Тележка оснащена универсальным вертикальным отжимом. Материал отжима - пластик, в комплекте поставляется фиксатор швабры, при движении швабру держать не нужно, она надежно закреплена фиксатором.

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Основные характеристики

  • Объем50 мл
  • Страна изготовленияРоссия

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