Тележка уборочная 2x25л с универсальным отжимом. Предназначена для уборки средних площадей.
Основа (каркас) выполнена их хромированной стали, в комплекте с перекидной рукояткой.
Ведро 25л синее и красное имеют отметку литража, изготовлены из пластика.
Тележка оснащена универсальным вертикальным отжимом. Материал отжима - пластик, в комплекте поставляется фиксатор швабры, при движении швабру держать не нужно, она надежно закреплена фиксатором.
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