Тележка уборочная, на металлической основе, без отжима

15 оценок

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Тележка уборочная, на металлической основе, без отжима

4.5
4 190 ₽
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Тележка для уборки Rubbermaid
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Тележка уборочная, без отжима, HRTRL1-K

Характеристики товара

Описание

Тележка уборочная 1x25л без отжима. Предназначена для уборки небольших помещений.

Основа (каркас) выполнен из стали. Оснащена поворотными колесами с защитными бамперами.

Ведро имеет отметку литража, изготовлено из прочного пластика.

Дополнительно можно приобрести лоток для вспомогательных средств (моющие средства, салфетки и прочие материалы), вешается на рукоятку.

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Основные характеристики

  • Объем25 мл
  • Страна изготовленияРоссия

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