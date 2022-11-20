Тележка уборочная 1x25л без отжима. Предназначена для уборки небольших помещений.
Основа (каркас) выполнен из стали. Оснащена поворотными колесами с защитными бамперами.
Ведро имеет отметку литража, изготовлено из прочного пластика.
Дополнительно можно приобрести лоток для вспомогательных средств (моющие средства, салфетки и прочие материалы), вешается на рукоятку.
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