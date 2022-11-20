Тележка внутрикорпусная верхней корзиной и полкой ПК/ТП34

15 оценок

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Тележка внутрикорпусная верхней корзиной и полкой ПК/ТП34

4.9
13 090 ₽
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Характеристики товара

Описание

Тележка изготовлена из нержавеющей стали AISI 430, с максимальной нагрузкой 100 кг. Все колёса серого цвета, поворотные, диаметром 100 мм

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Длина600 мм
  • Высота860 мм
  • Вес20 кг

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