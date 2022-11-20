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Ткань ARS

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Ткань Санта, жаккард
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Ткань Санта, жаккард

Характеристики товара

Описание

Состав: хлопок - 70%, полиэстер - 30%

Ширина: 280 см

Плотность: 220 г/м2

Описание: поверхность ткани гладкая матовая

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