Характеристики товара
Описание
Состав: хлопок - 70%, полиэстер - 30%
Ширина: 280 см
Плотность: 220 г/м2
Описание: поверхность ткани гладкая матовая
Состав: хлопок - 70%, полиэстер - 30%
Ширина: 280 см
Плотность: 220 г/м2
Описание: поверхность ткани гладкая матовая
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