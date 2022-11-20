Характеристики товара
Описание
Состав: хлопок - 43%, полиэстер - 57%
Ширина: 305 см
Плотность: 238 г/м2
Описание: поверхность ткани гладкая или жаккардовая с грязе- и водоотталкивающей пропиткой
Состав: хлопок - 43%, полиэстер - 57%
Ширина: 305 см
Плотность: 238 г/м2
Описание: поверхность ткани гладкая или жаккардовая с грязе- и водоотталкивающей пропиткой
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