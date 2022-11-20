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Ткань ART

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Ткань Madrid

Характеристики товара

Описание

Состав: хлопок - 43%, полиэстер - 57%

Ширина: 305 см

Плотность: 238 г/м2

Описание: поверхность ткани гладкая или жаккардовая с грязе- и водоотталкивающей пропиткой

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