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Ткань FIRENZE

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Ткань ARS
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Ткань ARS

Характеристики товара

Описание

Состав: хлопок - 40%, полиэстер - 60%

Ширина: 235 см

Плотность: 226 г/м2

Описание: высококачественная жаккардовая ткань премиум-класса

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