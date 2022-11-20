Характеристики товара
Описание
Состав: хлопок - 40%, полиэстер - 60%
Ширина: 235 см
Плотность: 226 г/м2
Описание: высококачественная жаккардовая ткань премиум-класса
Состав: хлопок - 40%, полиэстер - 60%
Ширина: 235 см
Плотность: 226 г/м2
Описание: высококачественная жаккардовая ткань премиум-класса
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