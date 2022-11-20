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Ткань Микрофибра

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Характеристики товара

Описание

Состав: полиэстер - 100%

Ширина: 310 см

Плотность: 190 г/м2

Описание: изделия из микроволокна отличаются высокой прочностью, хорошей стойкостью к истиранию, легко отстирываются и отглаживаются

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