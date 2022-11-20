Характеристики товара
Описание
Состав: полиэстер - 100%
Ширина: 310 см
Плотность: 190 г/м2
Описание: изделия из микроволокна отличаются высокой прочностью, хорошей стойкостью к истиранию, легко отстирываются и отглаживаются
Состав: полиэстер - 100%
Ширина: 310 см
Плотность: 190 г/м2
Описание: изделия из микроволокна отличаются высокой прочностью, хорошей стойкостью к истиранию, легко отстирываются и отглаживаются
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