Характеристики товара
Описание
Состав: хлопок - 60%, полиэстер - 40%
Ширина: 280 см
Плотность: 235 г/м2
Описание: приятная на ощупь, мягкая основа. Великолепные характеристики износоустойчивости, широкий спектр применения
Состав: хлопок - 60%, полиэстер - 40%
Ширина: 280 см
Плотность: 235 г/м2
Описание: приятная на ощупь, мягкая основа. Великолепные характеристики износоустойчивости, широкий спектр применения
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