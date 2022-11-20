Характеристики товара
Описание
Состав: хлопок - 50%, полиэстер - 50%
Ширина: 330 см
Плотность: 231 г/м2
Описание: высококачественная жаккардовая ткань премиум-класса
Помогите нам стать лучше! Пришлите фото или видео, а мы опубликуем это на сайте в разделе «фотографии покупателей».
Состав: хлопок - 50%, полиэстер - 50%
Ширина: 330 см
Плотность: 231 г/м2
Описание: высококачественная жаккардовая ткань премиум-класса
Ткань Журавинка 155 см
Ткань Ричард
Ткань Мати
Ткань Хельга
Мирелла
Льняные ткани
Ткань Журавинка 305 см
Ткань Корона, жаккард
Ткань Арш, жаккард
Ткань Санта, жаккард