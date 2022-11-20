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Ткань Rioja

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Состав: хлопок - 50%, полиэстер - 50%

Ширина: 330 см

Плотность: 231 г/м2

Описание: высококачественная жаккардовая ткань премиум-класса

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