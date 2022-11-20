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Ткань Satin

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Характеристики товара

Описание

Состав: хлопок - 50%, полиэстер - 50%

Ширина: 290 см

Плотность: 270 г/м2

Описание: плотная, неприхотливая в уходе ткань, хорошо впитывающая влагу

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