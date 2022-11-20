Характеристики товара
Описание
Состав: хлопок - 50%, полиэстер - 50%
Ширина: 290 см
Плотность: 270 г/м2
Описание: плотная, неприхотливая в уходе ткань, хорошо впитывающая влагу
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Состав: хлопок - 50%, полиэстер - 50%
Ширина: 290 см
Плотность: 270 г/м2
Описание: плотная, неприхотливая в уходе ткань, хорошо впитывающая влагу
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