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Точечная мебельная ножка 145 - фото 1Точечная мебельная ножка 145 - фото 2Точечная мебельная ножка 145 - фото 3Точечная мебельная ножка 145 - фото 4

Точечная мебельная ножка 145

15 оценок
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Мебельная ножка 146

Характеристики товара

Описание

Доступные к заказу размеры:

Высота, мм Ширина в верхней части изделия, мм
100

44

150

44

250

44

350

44

450

44

600

44

750

44

Мебельные ножки. Эти изделия лаконичной конической формы органично смотрятся практически во всех исторических, этнических, современных стилях. В ассортименте – деревянные ножки всех размеров, что позволяет сразу приобрести опоры для установки на обеденные, письменные, журнальные столы, стулья и табуреты, шифоньеры и буфеты, банкетки, пуфы, трельяжи и другую мягкую и корпусную мебель. Детальная ручная шлифовка, обеспечивающая абсолютно гладкую поверхность, которая полностью готова к нанесению финишного покрытия – лака или эмали.

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Основные характеристики

  • Высота100 мм
  • Ширина44 мм

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