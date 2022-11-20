Характеристики товара
Описание
Доступные к заказу размеры:
|Высота, мм
|Ширина в верхней части изделия, мм
|100
44
|150
44
|250
44
|350
44
|450
44
|600
44
|750
44
Мебельные ножки. Эти изделия лаконичной конической формы органично смотрятся практически во всех исторических, этнических, современных стилях. В ассортименте – деревянные ножки всех размеров, что позволяет сразу приобрести опоры для установки на обеденные, письменные, журнальные столы, стулья и табуреты, шифоньеры и буфеты, банкетки, пуфы, трельяжи и другую мягкую и корпусную мебель. Детальная ручная шлифовка, обеспечивающая абсолютно гладкую поверхность, которая полностью готова к нанесению финишного покрытия – лака или эмали.
Основные характеристики
- Высота100 мм
- Ширина44 мм