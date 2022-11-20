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Токио Диван тканевый прямой розовый - фото 1

Токио Диван тканевый прямой розовый

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Характеристики товара

Описание

Лаконичный и функциональный диван-кровать «Токио» прекрасно впишется даже в небольшую комнату и обеспечит комфортное спальное место для одного или двух человек. Универсальный дизайн и отсутствие лишних деталей позволяет вписать модель как в классический, так и в современный или скандинавский интерьер.

МЕХАНИЗМ

Диван раскладывается при помощи удобного и надежного механизма "аккордеон". В основании металлокарсас и латовая решетка кроватного типа. Конструкция отличается долговечностью и простотой эксплуатации. Чтобы разобрать диван, достаточно слегка приподнять сиденье и выкатить вперед спальное место. В результате трансформации получается ровная, широкая и удобная кровать.

ОСНОВАНИЕ

Цельный высокоплотный ППУ-матрас без стыков и швов в сочетании с гибкими березовыми латами кроватного типа обеспечивают ортопедический эффект и здоровый сон.

КАРКАС

В конструкции дивана используются материалы из металла и натурального дерева, которые гарантируют экологичность и прочность каркаса. Под сиденьем при необходимости можно расположить вместительный бельевой ящик. Он заказывается дополнительно.

ОБИВКА

Обивка дивана - мягкий бархатистый велюр. Это тактильно приятная и очень практичная ткань. Всю мягкую поверхность модели украшает строчка прямоугольниками. Обивка имеет повышенный уровень износоустойчивости 50 000 циклов (по тесту Мартиндейла).

Ткань рекомендована для владельцев домашних животных.

Съемный чехол облегчает уход за диваном. Для велюра пригодна профессиональная химчистка, сухая чистка и чистка влажной губкой.

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина1030 мм
  • Длина1550 мм
  • Материалвелюр
  • Материал каркасаметалл, ДСП
  • Цветрозовый
  • Страна изготовленияРоссия
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