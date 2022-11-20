Материал: металл, текстиль
Высота: 1580 мм
Ширина: 440 мм
Кол-во ламп, шт.: 1
Тип цоколя: E27
Мощность ламп, W: 40
Дизайн светильников серии сочетает классический шарм и оригинальную конструкцию, основанную на игре зеркальных отражений. Вогнутые противоположные друг другу рожки закреплены поочередно на едином основании. Светильники украшены декоративными элементами из литого прозрачного стекла с повторяющейся рифленой текстурой. Абажуры из ткани на ПВХ. Высоту люстр возможно отрегулировать длиной цепи.
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