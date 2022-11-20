Торшер Alicante

11 оценок

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Торшер Alicante

4.8
22 790 ₽
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Настольная лампа Alicante
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Настольная лампа Alicante

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, текстиль

Высота: 1580 мм

Ширина: 440 мм

Кол-во ламп, шт.: 1

Тип цоколя: E27

Мощность ламп, W: 40

Дизайн светильников серии сочетает классический шарм и оригинальную конструкцию, основанную на игре зеркальных отражений. Вогнутые противоположные друг другу рожки закреплены поочередно на едином основании. Светильники украшены декоративными элементами из литого прозрачного стекла с повторяющейся рифленой текстурой. Абажуры из ткани на ПВХ. Высоту люстр возможно отрегулировать длиной цепи.

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