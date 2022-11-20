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Торшер Ананас, черный - фото 1Торшер Ананас, черный - фото 2Торшер Ананас, черный - фото 3

Торшер Ананас, черный

5 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1920 мм
  • Длина650 мм
  • Вес15 кг
  • Материалметалл, хлопок
  • Цветчерный
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