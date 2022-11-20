Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1920 мм
- Длина650 мм
- Вес15 кг
- Материалметалл, хлопок
- Цветчерный
Помогите нам стать лучше! Пришлите фото или видео, а мы опубликуем это на сайте в разделе «фотографии покупателей».
Светильник настольный Cat с подсветкой
Светодиодный настенный светильник V2710-WL Monica LED 27W
Светодиодный настенный светильник V2711-CL Monica LED 54W
Бра Дива, светодиодное
Светильник Томми, хром
Бра с выключателем Тамбо
Настольная лампа Вена с абажуром, хром