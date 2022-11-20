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Торшер Аврора с черным абажуром - фото 1

Торшер Аврора с черным абажуром

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Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Торшер

Коллекция: Аврора

Стиль: Современный / Модерн / Хай тек

Форма светильника: Круглый

Технические особенности: С выключателем

Степень защиты: IP20

Диаметр: 400 мм

Виды ламп: Светодиодные / Накаливания / Галогеновые / Компактные люмин.

Цоколь: E27

Лампы - Мощность макс: 75 Вт

Лампы - Количество: 1

Мощность общая: 75 Вт

Освещаемая площадь: 2.5-4 кв.м

Арматура - Материал: Металл

Арматура - Цвет: Хром и вариации

Материал плафонов: Текстиль

Цвет плафонов: Черный

Поверхность плафонов: Матовая

Арматура - Поверхность: Блестящая

Форма плафонов: Круглый

Направление ламп: Вверх

Высота: 1580 мм


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