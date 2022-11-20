Материал: металл, текстиль
Высота: 1690 мм
Ширина: 400 мм
Кол-во ламп, шт.: 1
Тип цоколя: E27
Мощность ламп, W: 60
Светильники серии обладают легким, современным обликом, сочетающим в себе элегантность классики и линейность конструктивизма. Арматура изготовлена из металла с гальваническим покрытием цвета хром. Массивные трапециевидные элементы из прозрачного стекла украшают основание и рожки. Абажуры из белого льна, нанесенного на ПВХ, мягко рассеивают свет ламп. Высоту люстр можно регулировать, изменяя длину цепи.
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