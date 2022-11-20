Материал: металл, текстиль
Высота: 1400 мм
Ширина: 420 мм
Кол-во ламп, шт.: 1
Тип цоколя: E27
Мощность ламп, W: 60
Одна из самых нейтральных, но при этом стильных серий, минималистичный дизайн которой создан специально для любителей простых и функциональных интерьеров. Арматура светильников изготовлена из металла. Абажуры из текстурированной ткани, нанесенной на ПВХ. В конструкции торшеров и настольных ламп предусмотрен регулируемый кронштейн.
Кожзам Astor, искусственная кожа
Кожзам Cometa, искусственная кожа
Кожзам Galaxy, искусственная кожа
Кожзам Meteor, искусственная кожа
Кожзам Space, искусственная кожа
Ткань Шенилл
Стул прозрачный Сиеста Контракт красный
Стул прозрачный Сиеста Контракт
Стул прозрачный Сиеста Контракт янтарный
Торшер Odeon Light Pavia
Торшер Comfort
Торшер Estudo черный
Торшер Estudo белый
Торшер Calvin
Торшер Farel черный
Торшер Farel белый
Торшер Nevada черный
Торшер Nevada красный
Торшер Nevada белый
Торшер Beira