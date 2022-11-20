Материал: металл, текстиль
Высота: 1400 мм
Ширина: 420 мм
Кол-во ламп, шт.: 1
Тип цоколя: E27
Мощность ламп, W: 60
Одна из самых нейтральных, но при этом стильных серий, минималистичный дизайн которой создан специально для любителей простых и функциональных интерьеров. Арматура светильников изготовлена из металла. Абажуры из текстурированной ткани, нанесенной на ПВХ. В конструкции торшеров и настольных ламп предусмотрен регулируемый кронштейн.
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