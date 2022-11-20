Торшер Bience

15 оценок

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Торшер Bience

4.4
23 790 ₽
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Торшер Lillian

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, хлопок

Высота: 1650 мм

Ширина: 430 мм

Кол-во ламп, шт.: 1

Тип цоколя: E27

Мощность ламп, W: 40

Светильники серии передают особое настроение. Богато украшенные, они наполнят освещаемый интерьер атмосферой блеска и роскоши. Арматура сделана из металла и окрашена в серебристый цвет с эффектом искусственного старения. Абажуры из ткани с орнаментом на ПВХ выполнены в стиле ар-деко. Финальный образ светильников формируют подвески из кристаллов.

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