Материал: металл, хлопок
Высота: 1650 мм
Ширина: 430 мм
Кол-во ламп, шт.: 1
Тип цоколя: E27
Мощность ламп, W: 40
Светильники серии передают особое настроение. Богато украшенные, они наполнят освещаемый интерьер атмосферой блеска и роскоши. Арматура сделана из металла и окрашена в серебристый цвет с эффектом искусственного старения. Абажуры из ткани с орнаментом на ПВХ выполнены в стиле ар-деко. Финальный образ светильников формируют подвески из кристаллов.
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый
Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт бежевый
Стул Хит 20мм - золото, Старт серый
Стул Хит 20мм - золото, Старт красный
Стул Хит 20мм - золото, Сабо черный
Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт серый
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красный
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