Материал: металл, лен
Высота: 1640 мм
Ширина: 400 мм
Кол-во ламп, шт.: 1
Тип цоколя: E27
Мощность ламп, W: 40
Очарование простой роскоши и красота, созданная природой, переплелись в дизайне светильников серии Bird. Спокойная светлая цветовая гамма, утонченные формы и узоры буквально пронизывают интерьер атмосферой комфорта и тепла. Свет ламп смягчен абажурами из льна с лентами, завязанными в бант. Высоту светильников серии возможно отрегулировать длиной цепи или провода.
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Tolix Черный глянцевый
Стул Tolix Черный патина золото
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Tolix Серебристый матовый
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Tolix Желтый глянцевый
Столешница спил Нарва
Кресло CH-330M без подлокотников, песочный
Подвесной светильник Bird
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