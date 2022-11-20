Торшер Bird

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Торшер Bird

4.2
17 390 ₽
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Торшер Monile
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Торшер Monile

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, лен

Высота: 1640 мм

Ширина: 400 мм

Кол-во ламп, шт.: 1

Тип цоколя: E27

Мощность ламп, W: 40

Очарование простой роскоши и красота, созданная природой, переплелись в дизайне светильников серии Bird. Спокойная светлая цветовая гамма, утонченные формы и узоры буквально пронизывают интерьер атмосферой комфорта и тепла. Свет ламп смягчен абажурами из льна с лентами, завязанными в бант. Высоту светильников серии возможно отрегулировать длиной цепи или провода.

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