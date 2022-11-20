Торшер Bouquet

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Торшер Bouquet

4.1
24 990 ₽
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Настольная лампа Bouquet
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Настольная лампа Bouquet

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, хлопок

Высота: 1605 мм

Ширина: 500 мм

Кол-во ламп, шт.: 1

Тип цоколя: E27

Мощность ламп, W: 40

Серия светильников Bouquet создана для тех, кто стремится привнести в интерьер нотки деревенского шарма, сохранив при этом изящность и благородство интерьера. Арматура светильников сделана из металла и выкрашена в серый цвет. Краска намеренно положена неравномерно, а с имитацией естественных потертостей. Абажуры из хлопка на ПВХ с кружевными бордюрами. Светильники серии дополнены декоративными деталями в виде рамки для фотографий у настальной лампы и фигурок птиц у бра и подвесного светильника.

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