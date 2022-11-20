Материал: металл, хлопок
Высота: 1605 мм
Ширина: 500 мм
Кол-во ламп, шт.: 1
Тип цоколя: E27
Мощность ламп, W: 40
Серия светильников Bouquet создана для тех, кто стремится привнести в интерьер нотки деревенского шарма, сохранив при этом изящность и благородство интерьера. Арматура светильников сделана из металла и выкрашена в серый цвет. Краска намеренно положена неравномерно, а с имитацией естественных потертостей. Абажуры из хлопка на ПВХ с кружевными бордюрами. Светильники серии дополнены декоративными деталями в виде рамки для фотографий у настальной лампы и фигурок птиц у бра и подвесного светильника.
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Tolix Голубой матовый
Стул Tolix с подлокотниками белый глянцевый + светлое дерево
Стул Tolix Белый матовый
Стул Tolix Оранжевый глянцевый
Стул Tolix Wood Красный глянцевый
Столешница каповый спил Слоуг
Столешница спил тополя Сколе
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