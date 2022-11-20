Торшер Brionia

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Торшер Brionia

5
17 990 ₽
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Настольная лампа Brionia
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Настольная лампа Brionia

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, органза

Высота: 1650 мм

Ширина: 385 мм

Кол-во ламп, шт.: 1

Тип цоколя: E14

Мощность ламп, W: 40

Серия светильников в классическом стиле Brionia. Дизайн построен на балансе простоты и презентабельности. Конструкция не перегружена декоративными элементами, но в то же время отражает неподдельную роскошь. Металлический каркас выкрашен в нежный бежевый цвет и украшен подвесками из кристаллов. Абажуры из органзы изготовлены по технологии намотки.

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