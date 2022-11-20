Торшер Calvin

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Торшер Calvin

4.2
19 790 ₽
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Торшер Estudo белый

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, дерево, текстиль

Высота: 1615 мм

Ширина: 510 мм

Кол-во ламп, шт.: 1

Тип цоколя: E27

Мощность ламп, W: 60

Конструкция деревянного основания светильников серии Calvin заимствована у штатива. Для соответствующего антуража сохранены декоративные барашковые винты. Арматура изготовлена из металла. Абажур сделан из хлопка, нанесенного на ПВХ. Светильники гармонично впишутся в жилой интерьер, лобби гостиницы или делового центра.

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