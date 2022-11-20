Материал: металл, дерево, текстиль
Высота: 1615 мм
Ширина: 510 мм
Кол-во ламп, шт.: 1
Тип цоколя: E27
Мощность ламп, W: 60
Конструкция деревянного основания светильников серии Calvin заимствована у штатива. Для соответствующего антуража сохранены декоративные барашковые винты. Арматура изготовлена из металла. Абажур сделан из хлопка, нанесенного на ПВХ. Светильники гармонично впишутся в жилой интерьер, лобби гостиницы или делового центра.
Торшер Farel белый
Торшер Nevada черный
Торшер Nevada красный
Торшер Nevada белый
Торшер Beira
Торшер Alicante
Торшер Miraggio
Торшер Grace
Торшер Soffia
Торшер Monile