Торшер Celeste

8 оценок

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Торшер Celeste

4.8
49 190 ₽
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Торшер Wells
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Торшер Cornwall

Характеристики товара

Описание

Размер напольного основания: 35 см.

Размер абажура: 32 см.

Тип цоколя лампы: E14

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Основные характеристики

  • Высота1800 мм
  • Ширина1500 мм
  • Цвет16/12

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