Торшер Celeste
49 190 ₽
Размер напольного основания: 35 см.
Размер абажура: 32 см.
Тип цоколя лампы: E14
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