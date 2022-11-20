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Торшер Cigno Collo, белый, 6 светильников - фото 1

Торшер Cigno Collo, белый, 6 светильников

15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1800 мм
  • Диаметр460 мм
  • Материалметалл
  • Количество ламп6
  • Мощность120 Вт
  • ЦокольG4
  • Цветбелый

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