Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1800 мм
- Диаметр460 мм
- Материалметалл
- Количество ламп6
- Мощность120 Вт
- ЦокольG4
- Цветбелый
Светильник Ideal Lux Cantina
Светильник Ideal Lux Deda
Подвесной светильник Вегас алюминий
Подвесной светильник Буги
Подвесной светильник светодиодный Паркер
Подвесной светильник CL
Подвесной светильник Светодиодный Вегас
Подвесной светильник Эдисон Black
Подвесной светильник Светодиодный Вегас Черный
Подвесной светильник Светодиодный Вегас Кофейный
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Люстра Витория, бронза, 5 ламп
Люстра хрустальная подвесная 600
Люстра Тренди подвесная Медь 480
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Подвесной светильник Эдисон
Подвесной светильник Эдисон Плафон
Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, черное
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Бра CHAMELEON GOING DOWN в виде хамелеона, белое
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