Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1800 мм
- Диаметр460 мм
- Материалметалл
- Количество ламп6
- Мощность120 Вт
- ЦокольG4
- Цветчерный
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Светильник Ideal Lux Deda
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Подвесной светильник Буги
Подвесной светильник светодиодный Паркер
Подвесной светильник CL
Подвесной светильник Светодиодный Вегас
Подвесной светильник Эдисон Black
Подвесной светильник Светодиодный Вегас Черный
Подвесной светильник Светодиодный Вегас Кофейный
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Подвесной светильник Эдисон
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