Материал: металл, текстиль
Высота: 1530 мм
Ширина: 600 мм
Кол-во ламп, шт.: 1
Тип цоколя: E27
Мощность ламп, W: 40
Чтобы смягчить геометрию треугольника, лежащую в основе дизайна светильников серии, острые углы скруглены. Благодаря этому приему архитектура светильников приобретает мягкие и комфортные очертания. Арматура светильников изготовлена из никелированного металла. Абажур из серой ткани, нанесенной на ПВХ. Торшер дополнен столиком из металла.
Торшер Estudo белый
Торшер Calvin
Торшер Farel черный
Торшер Farel белый
Торшер Nevada черный
Торшер Nevada красный
Торшер Nevada белый
Торшер Beira
Торшер Alicante
Торшер Miraggio