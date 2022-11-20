Торшер Comfort

9 оценок

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Торшер Comfort

4.7
21 590 ₽
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Торшер Bergamo темный

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, текстиль

Высота: 1530 мм

Ширина: 600 мм

Кол-во ламп, шт.: 1

Тип цоколя: E27

Мощность ламп, W: 40

Чтобы смягчить геометрию треугольника, лежащую в основе дизайна светильников серии, острые углы скруглены. Благодаря этому приему архитектура светильников приобретает мягкие и комфортные очертания. Арматура светильников изготовлена из никелированного металла. Абажур из серой ткани, нанесенной на ПВХ. Торшер дополнен столиком из металла.

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