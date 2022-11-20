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Торшер Croco, латунь, 5 светильников - фото 1

Торшер Croco, латунь, 5 светильников

8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1650 мм
  • Диаметр320 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Мощность200 Вт
  • ЦокольЕ14
  • Цветчерный

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