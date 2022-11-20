Торшер Desio

15 оценок

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Торшер Desio

4.6
60 290 ₽
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Предыдущий товар в категории Торшер Coucy
Торшер Coucy
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Торшер Ellen

Характеристики товара

Описание

Область освещения: 10−15 кв.м.

Тип лампы: LED 15W

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Основные характеристики

  • Высота1730 мм
  • Ширина580 мм
  • Цвет12/10
  • Материалметалл, дерево

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