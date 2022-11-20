Характеристики товара
Описание
Изогнутый напольный светильник Джек LED в современном стиле. Корпус металлический, хромированный, волнистой формы. Рассеиватель из оптического полимера. Изделие оснащено сенсорным диммером, короткое прикосновение к которому включает и выключает торшер, а длинным прикосновением можно уменьшать или увеличивать яркость. При выключении уровень яркости запоминается. То есть, после выключения торшер включится с той же яркостью, при которой был выключен. Высота 160см, диаметр основания 25см, мощность 28Вт, цветовая температура – 3000-3200К – тёплый белый свет. Торшер Джек прекрасный вариант освещения модных интерьеров стильных квартир и загородных домов.
Основные характеристики
- Высота1600 мм
- Ширина250 мм
- Длина250 мм
- Материалполимеры
- Мощность28 Вт
- Световой поток1820 лм
- Степень защитыIP20
- Освещаемая площадь9 кв. м.
- Цветбелый