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Торшер Джек, хром - фото 1Торшер Джек, хром - фото 2

Торшер Джек, хром

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Характеристики товара

Описание

Изогнутый напольный светильник Джек LED в современном стиле. Корпус металлический, хромированный, волнистой формы. Рассеиватель из оптического полимера. Изделие оснащено сенсорным диммером, короткое прикосновение к которому включает и выключает торшер, а длинным прикосновением можно уменьшать или увеличивать яркость. При выключении уровень яркости запоминается. То есть, после выключения торшер включится с той же яркостью, при которой был выключен. Высота 160см, диаметр основания 25см, мощность 28Вт, цветовая температура – 3000-3200К – тёплый белый свет. Торшер Джек прекрасный вариант освещения модных интерьеров стильных квартир и загородных домов.

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Основные характеристики

  • Высота1600 мм
  • Ширина250 мм
  • Длина250 мм
  • Материалполимеры
  • Мощность28 Вт
  • Световой поток1820 лм
  • Степень защитыIP20
  • Освещаемая площадь9 кв. м.
  • Цветбелый

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