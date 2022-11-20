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Торшер Eglo Ribadeo - фото 1Торшер Eglo Ribadeo - фото 2

Торшер Eglo Ribadeo

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Характеристики товара

Описание

Тип цоколя: E27

Количество ламп: 1

Площадь освещения: 3, 3

Мощность 1 лампы: 60W

Форма: маленькие

Количество мест у товара: 1

Общая мощность: 60

Вид ламп: Накаливания

Количество плафонов: 1

Форма плафона: цилиндр

Материал плафона: пластик

Цвет плафона: черный

Материал арматуры: Металл

Цвет арматуры: Коричневый

Пульт управления: Нет

Степень защиты, IP: 20

Напряжение питания лампы, В: 230

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Основные характеристики

  • Высота1260 мм
  • Ширина220 мм
  • Глубина330 мм
  • Вес7 кг
  • Материалдерево
  • Цветкоричневый

Популярные варианты обивки

Торшер Eglo Ribadeo - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Торшер Eglo Ribadeo - обивка в цвете 0909
Торшер Eglo Ribadeo - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Торшер Eglo Ribadeo - обивка в цвете LilacLilac
Торшер Eglo Ribadeo - обивка в цвете WhiteWhite
Торшер Eglo Ribadeo - обивка в цвете CreamCream
Торшер Eglo Ribadeo - обивка в цвете 666666
Торшер Eglo Ribadeo - обивка в цвете 0404
Торшер Eglo Ribadeo - обивка в цвете ecruecru
Торшер Eglo Ribadeo - обивка в цвете chocolatechocolate
Торшер Eglo Ribadeo - обивка в цвете 1414
Торшер Eglo Ribadeo - обивка в цвете 88
Торшер Eglo Ribadeo - обивка в цвете 4141
Торшер Eglo Ribadeo - обивка в цвете 2626
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