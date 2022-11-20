Характеристики товара
Описание
Тип цоколя: E27
Количество ламп: 1
Площадь освещения: 3, 3
Мощность 1 лампы: 60W
Форма: маленькие
Количество мест у товара: 1
Общая мощность: 60
Вид ламп: Накаливания
Количество плафонов: 1
Форма плафона: цилиндр
Материал плафона: пластик
Цвет плафона: черный
Материал арматуры: Металл
Цвет арматуры: Коричневый
Пульт управления: Нет
Степень защиты, IP: 20
Напряжение питания лампы, В: 230
Основные характеристики
- Высота1260 мм
- Ширина220 мм
- Глубина330 мм
- Вес7 кг
- Материалдерево
- Цветкоричневый