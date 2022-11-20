Торшер Erich

9 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Торшер Erich

4.7
11 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Торшер Torony
Торшер Torony
Следующий Торшер Erich серебро
Торшер Torony

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, стекло

Высота: 5000 мм

Ширина: 150 мм

Кол-во ламп, шт.: 2

Тип цоколя: E14

Мощность ламп, W: 40

Белые плафоны из выдувного стекла похожи на жемчужины в обрамлении матового золотого или никелированного цвета металла. Серия представлена разными по размеру и применению моделями. Светильники можно использовать для общего и локального освещения, их конструкция максимально функциональна. У торшера и настольной лампы можно изменять положение плафона. Высота подвесных светильников регулируется длиной троса. У люстр центральная штанга состоит из трех частей, благодаря чему можно изменять высоту светильника.

Скачать инструкцию по эксплуатации

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Торшер Lightstar Sesso, произведённого компанией ChiedoCover
от37 788
Оптовая цена
12

Торшер Lightstar Sesso

Настоящее фото товара Стул складной Кемпинг, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена
7

Стул складной Кемпинг

Настоящее фото товара Стул школьный Абзац, нерегулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
2 190
Оптовая цена
9

Стул школьный Абзац, нерегулируемый

Настоящее фото товара Стул школьный Абзац, регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
2 440
Оптовая цена
9

Стул школьный Абзац, регулируемый

Стул складной детский ВольскНастоящее фото товара Стул складной детский Вольск, произведённого компанией ChiedoCover
1 990
Оптовая цена
12

Стул складной детский Вольск

Стул Венера, велюр кремовый, белые ножкиНастоящее фото товара Стул Венера, велюр кремовый, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена
16

Стул Венера, велюр кремовый, белые ножки

В наличии 40 шт.
Стул Венера, велюр серый, белые ножкиНастоящее фото товара Стул Венера, велюр серый, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена
13

Стул Венера, велюр серый, белые ножки

В наличии 57 шт.
Стул складной Джек бежевыйНастоящее фото товара Стул складной Джек бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
9

Стул складной Джек бежевый

Стул барный Бон белыйНастоящее фото товара Стул барный Бон белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99042
11 990 ₽Оптовая цена
6

Стул барный Бон белый

В наличии 100 шт.

Другие товары из раздела торшеры оптом

Настоящее фото товара Торшер Erich Modern , произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена
9

Торшер Erich Modern

Настоящее фото товара Торшер Erich Modern серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена
10

Торшер Erich Modern серебро

Настоящее фото товара Торшер Bergamo белый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена
12

Торшер Bergamo белый

Настоящее фото товара Торшер Bergamo темный, произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена
13

Торшер Bergamo темный

Настоящее фото товара Торшер Comfort, произведённого компанией ChiedoCover
от21 590
Оптовая цена
9

Торшер Comfort

Настоящее фото товара Торшер Estudo черный, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
7

Торшер Estudo черный

Настоящее фото товара Торшер Estudo белый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
6

Торшер Estudo белый

Настоящее фото товара Торшер Calvin, произведённого компанией ChiedoCover
от19 790
Оптовая цена
5

Торшер Calvin

Настоящее фото товара Торшер Farel черный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена
6

Торшер Farel черный

Настоящее фото товара Торшер Farel белый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена
10

Торшер Farel белый