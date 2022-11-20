Торшер Erich серебро

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Торшер Erich серебро

4.2
11 990 ₽
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Торшер Erich

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, стекло

Высота: 5000 мм

Ширина: 150 мм

Кол-во ламп, шт.: 2

Тип цоколя: E14

Мощность ламп, W: 40

Белые плафоны из выдувного стекла похожи на жемчужины в обрамлении матового золотого или никелированного цвета металла. Серия представлена разными по размеру и применению моделями. Светильники можно использовать для общего и локального освещения, их конструкция максимально функциональна. У торшера и настольной лампы можно изменять положение плафона. Высота подвесных светильников регулируется длиной троса. У люстр центральная штанга состоит из трех частей, благодаря чему можно изменять высоту светильника.

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