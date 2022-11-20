Материал: металл, стекло
Высота: 5000 мм
Ширина: 150 мм
Кол-во ламп, шт.: 2
Тип цоколя: E14
Мощность ламп, W: 40
Белые плафоны из выдувного стекла похожи на жемчужины в обрамлении матового золотого или никелированного цвета металла. Серия представлена разными по размеру и применению моделями. Светильники можно использовать для общего и локального освещения, их конструкция максимально функциональна. У торшера и настольной лампы можно изменять положение плафона. Высота подвесных светильников регулируется длиной троса. У люстр центральная штанга состоит из трех частей, благодаря чему можно изменять высоту светильника.
Торшер Erich Modern серебро
Торшер Bergamo белый
Торшер Bergamo темный
Торшер Comfort
Торшер Estudo черный
Торшер Estudo белый
Торшер Calvin
Торшер Farel черный
Торшер Farel белый
Торшер Nevada черный