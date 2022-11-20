Материал: металл
Высота: 1380 мм
Ширина: 305 мм
Мощность ламп, W: 8
Степень защиты: IP20
Световой поток, лм: 700
Цветовая температура, K: 3000
Угол рассеивания, град.: 36
Индекс цветопередачи, RA: 80
Многофункциональные светильники серии Estudo с декоративной подсветкой основания. Благодаря вращающемуся плафону-цилиндру регулируется направление светового потока. Яркий встроенный светодиод обеспечивает комфортное освещение. Модели серии доступны в двух цветах: черном – для создания драматического контраста в интерьере и белом – для гармоничной интеграции.
Торшер Farel черный
Торшер Farel белый
Торшер Nevada черный
Торшер Nevada красный
Торшер Nevada белый
Торшер Beira
Торшер Alicante
Торшер Miraggio
Торшер Grace
Торшер Soffia