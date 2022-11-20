Торшер Estudo черный

7 оценок

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Торшер Estudo черный

4.2
26 990 ₽
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Торшер Campanula black

Характеристики товара

Описание

Материал: металл

Высота: 1380 мм

Ширина: 305 мм

Мощность ламп, W: 8

Степень защиты: IP20

Световой поток, лм: 700

Цветовая температура, K: 3000

Угол рассеивания, град.: 36

Индекс цветопередачи, RA: 80

Многофункциональные светильники серии Estudo с декоративной подсветкой основания. Благодаря вращающемуся плафону-цилиндру регулируется направление светового потока. Яркий встроенный светодиод обеспечивает комфортное освещение. Модели серии доступны в двух цветах: черном – для создания драматического контраста в интерьере и белом – для гармоничной интеграции.

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