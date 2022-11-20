Торшер Farel белый

10 оценок

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Торшер Farel белый

4.6
16 790 ₽
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Торшер Farel черный

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, текстиль

Высота: 1630 мм

Ширина: 370 мм

Кол-во ламп, шт.: 1

Тип цоколя: E27

Мощность ламп, W: 60

Мультифункциональный торшер объединяет в своей конструкции двух разных по назначению светильника: классический торшер с рассеянным светом и LED-светильник для локальной подсветки. Каждый из них можно использовать как по отдельности, так и совместно. Арматура торшера изготовлена из металла. Абажур трапециевидной формы сделан из ткани, нанесенной на ПВХ. Модель представлена в черном и белом цвете.

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